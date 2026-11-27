Bayern-Torhüter Manuel Neuer befindet sich nach seiner jüngsten Fußverletzung wieder auf dem Weg der Besserung. „Manu ist jetzt wieder zurück. Die Schmerzen sind besser geworden, er ist auf einem guten Weg“, erklärte Sportdirektor Christoph Freund auf der heutigen Pressekonferenz.

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Auch den medial umstrittenen Kurzaufenthalt des 40-Jährigen in Brasilien, wo er Teile seiner Reha absolvierte, bewertete Freund positiv: „Er hat eine nicht ganz einfache Phase in seinem Leben, vor allem durch die erneute Verletzung. Manu will natürlich so viel wie möglich bei der Mannschaft sein und so viel wie möglich auf dem Platz stehen. Aber ich glaube, diese kurze Phase, in der er jetzt einmal weg war, hat ihm ganz gutgetan.“