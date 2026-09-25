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Eintracht: Die Bedingung für den Bahoya-Verkauf

von Julian Jasch - Quelle: Bild
Jean-Mattéo Bahoya im Eintracht-Trikot @Maxppp

Jean-Mattéo Bahoya (21) muss noch neunmal von Leeds United eingesetzt werden, damit die Leihe in eine Festverpflichtung übergeht. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge greift die mit Eintracht Frankfurt ausgehandelte Kaufpflicht nach zehn Pflichtspielen. Bislang stand der Flügelflitzer erst einmal für die Engländer auf dem Feld.

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Im Fall der Fälle winken den Hessen 30 Millionen Euro Ablöse für den Franzosen. Zudem sei eine 15-prozentige Weiterverkaufsbeteiligung Teil des Deals. Bahoya war 2024 für acht Millionen Euro vom Angers SCO an den Main gekommen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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