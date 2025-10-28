Bundesliga-Gerüchte: Endrick kostet 4,5 Millionen

Nach dem Clásico zwischen Real Madrid (2:1) und dem FC Barcelona vom Sonntag sind die Blicke momentan voll auf Vinicius Junior und seinen Ausraster gerichtet. Im Schatten seines brasilianischen Landsmanns steht Endrick, der erneut keine Sekunde am Spiel teilnehmen durfte. Unter Trainer Xabi Alonso kommt der 19-Jährige überhaupt nicht zum Zug, im Winter soll er per Leihe andernorts Spielpraxis sammeln.

Laut ‚as‘ müsste ein Verein für ein halbjähriges Gastspiel des Sturmjuwels etwa 4,5 Millionen Euro aufbringen. Da Real Madrid für Endrick 35 Millionen Euro Ablöse gezahlt hat, werden aufgrund des unterzeichneten Sechsjahresvertrags pro Jahr sechs Millionen Euro in der Bilanz des Klubs abgeschrieben. Den Tilgungsanteil soll der aufnehmende Verein übernehmen.

Für die Rückrunde wären das etwa drei Millionen Euro, die zu zahlen wären. Hinzu kämen 1,5 Millionen Euro Gehalt des Spielers, der drei Millionen Euro brutto pro Spielzeit bei den Königlichen erhält. Teuer für eine sechsmonatige Leihe, aber durchaus realistisch für die Interessenten, die bei Endrick in der Verlosung sind.

Endrick präferiert Auslandswechsel

International ist der 14-fache Nationalspieler durchaus begehrt. Dass er seine Qualität in der vergangenen Spielzeit bei den Blancos und in der Seleção mit Toren nachgewiesen hat, wird ihm bei der Klubsuche mit Sicherheit helfen. In Spanien wurde Endrick bereits mit dem FC Valencia und Real Sociedad in Verbindung gebracht. Dem Bericht der ‚as‘ zufolge präferiert der Linksfuß aber einen Wechsel in eine andere Liga.

Die Wahrscheinlichkeit, dass Endrick in der Bundesliga landet, steigt dementsprechend. Im Sommer gab es bereits Kontakte zu Eintracht Frankfurt und RB Leipzig. Möglicherweise wird die Spur zu einem der beiden Klubs wieder heiß. Aber auch West Ham United und Olympique Marseille strecken die Fühler in Richtung Endrick aus.