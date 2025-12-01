Menü Suche
Nächster Bundesligist will Ebnoutalib

von David Hamza - Quelle: Sky
Ebnoutalib im Elversberg-Trikot @Maxppp

Ein weiterer Klub aus der Bundesliga nimmt Younes Ebnoutalib (22) ins Visier. Laut ‚Sky‘ ist auch der VfB Stuttgart am Mittelstürmer der SV Elversberg dran. Für den Zweitligisten erzielte Ebnoutalib in dieser Saison zehn Tore in 14 Spielen.

Neben den Bundesligisten Werder Bremen und Eintracht Frankfurt sollen zuletzt auch der FC Turin, der FC Villarreal und Feyenoord Rotterdam die Fühler nach Ebnoutalib ausgestreckt haben. Sein Vertrag läuft bis 2028. Mindestens zehn Millionen Euro Ablöse werden gehandelt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
