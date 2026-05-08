Trio um Prömel verlässt Hoffenheim

Die TSG Hoffenheim hat die Abschiede von Grischa Prömel (31), Ihlas Bebou (32) und Kevin Akpoguma (31) offiziell verkündet. Das Trio verlässt die Kraichgauer im Sommer ablösefrei.

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Prömels Wechsel zum VfB Stuttgart ist dem Vernehmen nach beschlossene Sache, einen bis 2029 datierten Vertrag hat der Mittelfeldspieler bereits unterschrieben. An einem ablösefreien Deal von Angreifer Bebou bekunden unter anderem Union Berlin und der 1. FC Köln Interesse. Eine konkretere Transferspur bei Verteidiger Akpoguma hat sich bislang nicht abgezeichnet.