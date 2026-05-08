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Offiziell Bundesliga

Trio um Prömel verlässt Hoffenheim

von Fabian Ley - Quelle: tsg-hoffenheim.de
Grischa Prömel im Einsatz für die TSG Hoffenheim @Maxppp

Die TSG Hoffenheim hat die Abschiede von Grischa Prömel (31), Ihlas Bebou (32) und Kevin Akpoguma (31) offiziell verkündet. Das Trio verlässt die Kraichgauer im Sommer ablösefrei.

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Prömels Wechsel zum VfB Stuttgart ist dem Vernehmen nach beschlossene Sache, einen bis 2029 datierten Vertrag hat der Mittelfeldspieler bereits unterschrieben. An einem ablösefreien Deal von Angreifer Bebou bekunden unter anderem Union Berlin und der 1. FC Köln Interesse. Eine konkretere Transferspur bei Verteidiger Akpoguma hat sich bislang nicht abgezeichnet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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