Bei Union Berlin dürfte es in den kommenden Wochen noch einige Kaderbewegungen geben. Laut einem Bericht des ‚kicker‘ müssen die Verantwortlichen allerdings zunächst weitere Spieler verkaufen, ehe man selbst auf dem Transfermarkt tätig werden kann.

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Als mögliche Einnahmequellen nennt das Fachmagazin Robert Skov (30), Tim Skarke (28) sowie Marin Ljubicic (24), die in den Planungen allesamt keine große Rolle mehr spielen. Auf der Zugangsseite werde derweil nach einem zentralen Mittelfeldspieler und einem Offensivakteur gefahndet.