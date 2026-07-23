Menü Suche
Kommentar 2
Bundesliga

Drei Unioner sollen weg

von Fabian Ley - Quelle: kicker
Robert Skov nach dem Abpfiff @Maxppp

Bei Union Berlin dürfte es in den kommenden Wochen noch einige Kaderbewegungen geben. Laut einem Bericht des ‚kicker‘ müssen die Verantwortlichen allerdings zunächst weitere Spieler verkaufen, ehe man selbst auf dem Transfermarkt tätig werden kann.

Unter der Anzeige geht's weiter

Als mögliche Einnahmequellen nennt das Fachmagazin Robert Skov (30), Tim Skarke (28) sowie Marin Ljubicic (24), die in den Planungen allesamt keine große Rolle mehr spielen. Auf der Zugangsseite werde derweil nach einem zentralen Mittelfeldspieler und einem Offensivakteur gefahndet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Union Berlin
Robert Skov
Tim Skarke
Marin Ljubičić

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Union Berlin Logo 1. FC Union Berlin
Robert Skov Robert Skov
Tim Skarke Tim Skarke
Marin Ljubičić Marin Ljubičić
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert