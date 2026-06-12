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Bundesliga

Bis 2031: Doppeltes Gehalt für Olise?

Michael Olise steht bei Real Madrid und Paris St. Germain ganz oben auf dem Wunschzettel. Europas Spitzenklubs werden sich am FC Bayern aber wohl die Zähne ausbeißen.

von Lukas Hörster - Quelle: L’Équipe
1 min.
Michael Olise vom FC Bayern @Maxppp

Der FC Bayern ist bekanntlich nicht bereit, Michael Olise in diesem Sommer zu verkaufen. Ganz im Gegenteil: Offenbar gibt es an der Säbener Straße konkrete Pläne für eine Vertragsverlängerung.

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Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, soll Olises aktueller Kontrakt um zwei Jahre bis 2031 ausgedehnt werden. Damit einher ginge wohl eine Verdopplung des Gehalts des 24-Jährigen. Damit könnte er zum Topverdiener in München aufsteigen. Diesen Status hat aktuell Harry Kane (32) mit rund 25 Millionen Euro pro Saison inne.

Den Bayern ist dem Bericht zufolge bewusst, dass Olise mittlerweile zu den elitären Spielern in Europa zählt. Entsprechend soll er unbedingt gehalten werden. Ein namentlich nicht genanntes Vorstandsmitglied sagte kürzlich gegenüber ‚L’Équipe‘: „Olise ist unbezahlbar, selbst für 500 Millionen Euro wird er nicht gehen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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