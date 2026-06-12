Bis 2031: Doppeltes Gehalt für Olise?

Der FC Bayern ist bekanntlich nicht bereit, Michael Olise in diesem Sommer zu verkaufen. Ganz im Gegenteil: Offenbar gibt es an der Säbener Straße konkrete Pläne für eine Vertragsverlängerung.

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Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, soll Olises aktueller Kontrakt um zwei Jahre bis 2031 ausgedehnt werden. Damit einher ginge wohl eine Verdopplung des Gehalts des 24-Jährigen. Damit könnte er zum Topverdiener in München aufsteigen. Diesen Status hat aktuell Harry Kane (32) mit rund 25 Millionen Euro pro Saison inne.

Den Bayern ist dem Bericht zufolge bewusst, dass Olise mittlerweile zu den elitären Spielern in Europa zählt. Entsprechend soll er unbedingt gehalten werden. Ein namentlich nicht genanntes Vorstandsmitglied sagte kürzlich gegenüber ‚L’Équipe‘: „Olise ist unbezahlbar, selbst für 500 Millionen Euro wird er nicht gehen.“