„Letzte Details“: Courtois-Entscheidung naht

Thibaut Courtois (34) steht bei Real Madrid kurz vor einer Vertragsverlängerung über 2027 hinaus. Das bestätigt der Keeper im Interview mit ‚DAZN‘. „Es ist noch nicht in trockenen Tüchern. Aber das sollte sich schnell regeln. Es gibt keine Probleme. Mein Manager und mein Vater müssen noch die letzten Details besprechen“, so der belgische Nationalspieler angesprochen auf eine mögliche Vertragsverlängerung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dass das so schnell geht, überrascht selbst Courtois, denn normalerweise „warten sie (Real Madrid, Anm.d.Red.) bis zum Ende der Saison“, um neue Verträge mit Spielern abzuschließen. Eine mögliche Erklärung für die schnelle Einigung hat der Keeper allerdings parat und gibt dabei auch einen Einblick in seine Zukunftspläne: „Ich glaube, sie sind sehr zufrieden mit mir und sie wollen das so schnell wie möglich abschließen. Meine Intention ist, lange hier zu bleiben. Dafür gebe ich mein Bestes.“