Vier Bundesliga-Transfers auf der Zielgeraden

Arnaud Kalimuendo (23) zu Eintracht Frankfurt

Der Stürmer wird der sechste Winter-Zugang der Hessen. Am morgigen Montag soll Kalimuendo den Medizincheck am Main absolvieren, berichtet ‚Sky‘. Dann steht dem Vollzug nichts mehr im Wege. Mit Nottingham Forest wurde eine Leihgebühr über 1,5 Millionen Euro vereinbart. Im kommenden Sommer kann Frankfurt den Franzosen dann für 27 Millionen Euro festverpflichten. Übrigens: Auch an der Verpflichtung von Sidiki Chérif (19/SCO Angers) arbeiten die Hessen.

Jahmai Simpson-Pusey (20) zum 1. FC Köln

Den ersten Januar-Transfer haben inzwischen auch die Domstädter eingetütet. Nachdem Simpson-Puseys Leihe zu Celtic Glasgow abgebrochen wurde, hält sich der Innenverteidiger laut Fabrizio Romano aktuell schon zur medizinischen Untersuchung in Deutschland auf. Die mit Manchester City ausgehandelte Leihe beinhaltet eine Kauf- sowie eine Rückkaufoption in bislang noch unbekannter Höhe.

Cole Campbell (19) zur TSG Hoffenheim

Borussia Dortmund hat doch noch einen Abnehmer für den wechselwilligen Angreifer gefunden. Per Leihe samt Kaufoption schließt sich Campbell den Kraichgauern an, sollte beim für heute anberaumten Medizincheck alles glattlaufen. Im Gesamtpaket darf sich der BVB im Fall der Fälle auf über zehn Millionen Euro freuen. Campbell hofft indes, sich in Sinsheim noch für eine Teilnahme bei der Heim-WM im kommenden Jahr empfehlen zu können.

Damion Downs (21) zu Werder Bremen?

Nach einem halben Jahr kehrt der Ex-Kölner voraussichtlich zurück nach Deutschland. Dem ‚kicker‘ zufolge befindet sich Downs zumindest „auf dem Sprung in die Bundesliga“. Offen bleibt, welcher Interessent den Zuschlag erhält. Während sich die Bremer mit dem Angreifer in aussichtsreichen Gesprächen befinden sollen, könnten die Hamburger noch ein Ass aus dem Ärmel ziehen. Immerhin will Downs’ Arbeitgeber, der FC Southampton, HSV-Keeper Daniel Peretz (25) unbedingt nach England lotsen.