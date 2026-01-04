Menü Suche
Kommentar 1
FT-Kurve Bundesliga

Vier Bundesliga-Transfers auf der Zielgeraden

Der Winter-Transfermarkt läuft rasant an. In den kommenden Stunden sind bereits weitere Fix-Meldungen zu erwarten.

von Julian Jasch
2 min.
Arnaud Kalimuendo ist ein Tricky Tree @Maxppp

Arnaud Kalimuendo (23) zu Eintracht Frankfurt

Der Stürmer wird der sechste Winter-Zugang der Hessen. Am morgigen Montag soll Kalimuendo den Medizincheck am Main absolvieren, berichtet ‚Sky‘. Dann steht dem Vollzug nichts mehr im Wege. Mit Nottingham Forest wurde eine Leihgebühr über 1,5 Millionen Euro vereinbart. Im kommenden Sommer kann Frankfurt den Franzosen dann für 27 Millionen Euro festverpflichten. Übrigens: Auch an der Verpflichtung von Sidiki Chérif (19/SCO Angers) arbeiten die Hessen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Jahmai Simpson-Pusey (20) zum 1. FC Köln

defaultAltAttribute

Den ersten Januar-Transfer haben inzwischen auch die Domstädter eingetütet. Nachdem Simpson-Puseys Leihe zu Celtic Glasgow abgebrochen wurde, hält sich der Innenverteidiger laut Fabrizio Romano aktuell schon zur medizinischen Untersuchung in Deutschland auf. Die mit Manchester City ausgehandelte Leihe beinhaltet eine Kauf- sowie eine Rückkaufoption in bislang noch unbekannter Höhe.

Cole Campbell (19) zur TSG Hoffenheim

defaultAltAttribute

Borussia Dortmund hat doch noch einen Abnehmer für den wechselwilligen Angreifer gefunden. Per Leihe samt Kaufoption schließt sich Campbell den Kraichgauern an, sollte beim für heute anberaumten Medizincheck alles glattlaufen. Im Gesamtpaket darf sich der BVB im Fall der Fälle auf über zehn Millionen Euro freuen. Campbell hofft indes, sich in Sinsheim noch für eine Teilnahme bei der Heim-WM im kommenden Jahr empfehlen zu können.

Unter der Anzeige geht's weiter

Damion Downs (21) zu Werder Bremen?

defaultAltAttribute

Nach einem halben Jahr kehrt der Ex-Kölner voraussichtlich zurück nach Deutschland. Dem ‚kicker‘ zufolge befindet sich Downs zumindest „auf dem Sprung in die Bundesliga“. Offen bleibt, welcher Interessent den Zuschlag erhält. Während sich die Bremer mit dem Angreifer in aussichtsreichen Gesprächen befinden sollen, könnten die Hamburger noch ein Ass aus dem Ärmel ziehen. Immerhin will Downs’ Arbeitgeber, der FC Southampton, HSV-Keeper Daniel Peretz (25) unbedingt nach England lotsen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Frankfurt
Köln
BVB
Hoffenheim
Bremen
Hamburg
Damion Downs
Arnaud Kalimuendo
Jahmai Simpson-Pusey
Cole Campbell

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Köln Logo 1. FC Köln
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Hoffenheim Logo TSG Hoffenheim
Bremen Logo SV Werder Bremen
Hamburg Logo Hamburger SV
Damion Downs Damion Downs
Arnaud Kalimuendo Arnaud Kalimuendo
Jahmai Simpson-Pusey Jahmai Simpson-Pusey
Cole Campbell Cole Campbell
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert