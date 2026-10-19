Kerem Demirbay hat auf seine Nationalmannschaftskarriere zurückgeblickt. Im Interview mit Yagiz Sabuncuoglu packt der zentrale Mittelfeldspieler aus: „Ich würde nie wieder für Deutschland spielen, selbst wenn sie mich jetzt anrufen würden. Es würde mich nicht interessieren, weil ich türkisch bin. Ich darf nicht darüber sprechen, was alles passiert ist, aber es war sehr respektlos. Und es lag wirklich nicht an mir.“

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich habe eineinhalb Jahre versucht, für die türkische Nationalmannschaft zu spielen, aber es sollte nicht sein“, führt der 33-Jährige aus, dass er lange keine Einladung erhalten habe. Stattdessen debütierte Demirbay im Juni 2017 unter Bundestrainer Jogi Löw. Parallel bemühte sich damals dann doch auch die Türkei um ihn.

Es folgte die DFB-Nominierung für den Confederations Cup 2017, danach wurde der 1,83 Meter große Linksfuß nicht mehr eingeladen. Demirbay blickt zurück: „Ich zog mein Trikot aus und man sah mein Türkei-Tattoo. Das hat die Dynamik verändert, auch medial. Wie kann es sein, dass ein Spieler für Deutschland spielt und die Karte eines anderen Landes tätowiert hat? Danach wurde ich nie wieder einberufen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Heute ist Demirbay immer noch aktiv, spielt für Kasimpasa in der Süper Lig. Dort steht der ehemalige Bundesliga-Profi bis 2029 unter Vertrag.