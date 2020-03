Eintracht: Kein Aufpreis für Dost

Eintracht Frankfurt spart sich wohl einen Großteil der beim Transfer von Bas Dost (30) vereinbarten Bonuszahlungen an Sporting Lissabon. Laut ‚Sport Bild‘ sind an die entsprechenden 500.000 Euro vor allem Titelgewinne der Eintracht sowie das Erreichen der Champions League geknüpft.

In der Liga nehmen die Hessen aktuell Platz zwölf ein. Mittelstürmer Dost, der im Sommer für sieben Millionen Euro an den Main gewechselt war, steuerte in 14 Einsätzen fünf Treffer bei. Sein Vertrag in Frankfurt läuft bis 2022.