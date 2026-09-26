Frankreich hat den 1:0-Sieg gegen die Türkei in der Nations League teuer bezahlt. Wie der Verband im Anschluss an die gestrige Partie mitteilte, hat sich der Offensivstar von Real Madrid eine Sehnenverletzung im Knie zugezogen. Mbappé fällt für die weiteren Länderspiele aus und reist aus dem Camp der Franzosen ab.

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Wie lange der 27-jährige Weltmeister von 2018 aussetzen muss, ist noch nicht bekannt. Nationaltrainer Zinedine Zidane erklärte: „Er hat beim Schuss sein Knie überstreckt, es sieht leider nicht gut aus.“ Unmittelbar nach seinem Tor zum Sieg in der 54. Minute musste Mbappé ausgewechselt werden.