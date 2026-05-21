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Offiziell Weltmeisterschaft

Haalands WM-Debüt: Norwegen beruft Bundesliga-Trio

von Fabian Ley
Erling Haaland im Norwegen-Trikot @Maxppp

Der norwegische Fußballverband hat seinen Kader für die Weltmeisterschaft bekanntgegeben. Aus der Bundesliga dürfen sich Torhüter Sander Tangvik (23/Hamburger SV), Rechtsverteidiger Julian Ryerson (28/Borussia Dortmund) und Flügelflitzer Antonio Nusa (21/RB Leipzig) über ein Ticket freuen.

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Angeführt wird das 26-köpfige Aufgebot von den Superstars Erling Haaland (25/Manchester City) und Martin Ödegaard (27/FC Arsenal). Für Norwegen ist es die erste WM-Teilnahme seit 1998. Die Mannschaft von Stale Solbakken trifft in Gruppe I auf den Irak, Senegal und Frankreich.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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