Haalands WM-Debüt: Norwegen beruft Bundesliga-Trio

Der norwegische Fußballverband hat seinen Kader für die Weltmeisterschaft bekanntgegeben. Aus der Bundesliga dürfen sich Torhüter Sander Tangvik (23/Hamburger SV), Rechtsverteidiger Julian Ryerson (28/Borussia Dortmund) und Flügelflitzer Antonio Nusa (21/RB Leipzig) über ein Ticket freuen.

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Angeführt wird das 26-köpfige Aufgebot von den Superstars Erling Haaland (25/Manchester City) und Martin Ödegaard (27/FC Arsenal). Für Norwegen ist es die erste WM-Teilnahme seit 1998. Die Mannschaft von Stale Solbakken trifft in Gruppe I auf den Irak, Senegal und Frankreich.