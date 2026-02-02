Geiger verlässt Hoffenheim

Nach langen Jahren der Vereinszugehörigkeit verlässt Dennis Geiger erstmals die TSG Hoffenheim. Der FC Aberdeen verpflichtet den Mittelfeldspieler für ein halbes Jahr auf Leihbasis. Wie die Schotten verkünden, konnte man sich zudem eine Kaufoption sichern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Geiger steht noch bis 2027 in Hoffenheim unter Vertrag und zählt bei der TSG zu den Urgesteinen. 2009 war er in die Jugendabteilung des Bundesligisten gewechselt, sein Bundesliga-Debüt gab er 2017. Zahlreiche Verletzungen warfen Geiger in der Folge aber immer wieder zurück. In der aktuellen Spielzeit ist er noch ohne Pflichtspieleinsatz.