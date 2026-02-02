Menü Suche
Geiger verlässt Hoffenheim

von Tristan Bernert
Dennis Geiger im Porträt @Maxppp

Nach langen Jahren der Vereinszugehörigkeit verlässt Dennis Geiger erstmals die TSG Hoffenheim. Der FC Aberdeen verpflichtet den Mittelfeldspieler für ein halbes Jahr auf Leihbasis. Wie die Schotten verkünden, konnte man sich zudem eine Kaufoption sichern.

TSG Hoffenheim
Viel Erfolg, Dennis 👋

Dennis Geiger verlässt die TSG Hoffenheim und schließt sich mit sofortiger Wirkung auf Leihbasis dem schottischen Erstligisten Aberdeen FC an.
Geiger steht noch bis 2027 in Hoffenheim unter Vertrag und zählt bei der TSG zu den Urgesteinen. 2009 war er in die Jugendabteilung des Bundesligisten gewechselt, sein Bundesliga-Debüt gab er 2017. Zahlreiche Verletzungen warfen Geiger in der Folge aber immer wieder zurück. In der aktuellen Spielzeit ist er noch ohne Pflichtspieleinsatz.

