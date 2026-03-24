Neue WM-Hoffnung für Königsdörffer

Ransford Königsdörffer (24) hat es mit Verspätung in den Kader der ghanaischen Nationalmannschaft geschafft. Der sechsfache Nationalspieler wurde für den verletzten Iñaki Williams (31/Athletic Bilbao) nachnominiert. Am Freitag steht ein Testspiel gegen Österreich an, am Montag geht es gegen Deutschland.

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Für Königsdörffer ist es die erste Berufung seit November 2024. Der Stürmer des Hamburger SV, geboren in Berlin, hofft noch auf die Teilnahme an der Weltmeisterschaft im Sommer. Bei der WM trifft Ghana in Gruppe L auf Panama, England und Kroatien.