Bundesliga
Neue WM-Hoffnung für Königsdörffer
1 min.
@Maxppp
Ransford Königsdörffer (24) hat es mit Verspätung in den Kader der ghanaischen Nationalmannschaft geschafft. Der sechsfache Nationalspieler wurde für den verletzten Iñaki Williams (31/Athletic Bilbao) nachnominiert. Am Freitag steht ein Testspiel gegen Österreich an, am Montag geht es gegen Deutschland.
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🇬🇭 Black Stars @GhanaBlackstars – 13:05
🚨Ransford Yeboah Königsdörffer has been called up to the #BlackStars camp following the withdrawal of Iñaki Williams and Brandon Thomas-Asante due to injuries.Bei X ansehen
The forward has arrived in Vienna and will train with the squad. 🇬🇭
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The forward has arrived in Vienna and will train with the squad. 🇬🇭
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Für Königsdörffer ist es die erste Berufung seit November 2024. Der Stürmer des Hamburger SV, geboren in Berlin, hofft noch auf die Teilnahme an der Weltmeisterschaft im Sommer. Bei der WM trifft Ghana in Gruppe L auf Panama, England und Kroatien.
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