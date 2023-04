Newcastles 170-Millionen-Liste | Absurdes Angebot für Bale

Newcastle geht shoppen

Newcastle United winkt die Teilnahme an der Champions League. Für Eddie Howe bedeutet das nicht nur eine saftige Prämie, sondern auch eine Menge Geld für den Transfersommer. Von 170 Millionen Euro ist in der englischen Presse die Rede, die ‚Sun‘ nennt es „ein riesiges Budget für die Kriegskasse“. Und der ‚Daily Express‘ beginnt direkt mit den Spekulationen. Für welche Spieler könnten die Magpies das Geld ausgeben? „Vier Megastars“ fallen dem Boulevard-Blatt als erstes ein: Kieran Tierney vom FC Arsenal, Scott McTominay von Manchester United, Youri Tielemans von Leicester City und Moussa Diaby von Bayer Leverkusen. Was genau Tielemans in dieser Aufzählung verloren hat, das wissen aber nur die Redakteure vom ‚Daily Express‘. Denn der Belgier ist im Sommer ablösefrei zu haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kommt Bale zurück?

Gareth Bale hat seine Fußballschuhe offiziell an den Nagel gehängt. Der Waliser widmet sich nun noch intensiver dem Golfsport. Zwei Hollywood-Stars haben es jetzt aber auf den fünffachen Champions League-Sieger abgesehen. Die beiden Schauspieler Rob McElhenney und Ryan Reynolds sind seit 2021 am Ruder beim AFC Wrexham. Dem englischen Fünftligisten ist nun der Aufstieg in Liga vier gelungen. Da gab es reichlich Grund zum Feiern für den Schauspieler der Serie ‚It’s Always Sunny In Philadelpia‘ und dem beliebten ‚Deadpool‘-Star.

Lese-Tipp

Top-Talent Vuskovic mit Qual der Wahl

Bale hat es sich nicht nehmen lassen, Wrexham und den berühmten Klubbossen eine kurze Glückwunsch-Nachricht zu senden. Logisch, dass McElhenney diese Chance nicht ausgelassen hat, Bale mit einem Augenzwinkern von einem Comeback zu überzeugen. Sein Text: „Hey Gareth, lass uns Golf spielen, wo ich auf keinen Fall vier Stunden damit verbringen werde, dich davon zu überzeugen, für eine letzte magische Saison aus dem Ruhestand zu kommen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

‚Wales Online‘ spricht von einer „frechen Nachricht“, die Bale da bekommen hat. Die ‚Daily Mail‘ nennt es einen „ambitionierten Versuch“. Beim ‚Daily Star‘ hofft man auf „eine letzte magische Saison“ mit dem fünfmaligen Champions League-Sieger. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.

Real erniedrigt

In Spanien – besser gesagt in Madrid – hat man ganz andere Sorgen. Real bekam gestern gegen den FC Girona mit 2:4 auf die Mütze. Das letzte Fünkchen Hoffnung auf den Meistertitel ist damit erloschen. Die Königlichen müssen nun aufpassen, dass Stadtrivale Atlético sie nicht noch einkassiert. Die ‚Sport‘ nennt es eine „Erniedrigung“ für Real. Die ‚Marca‘ fand den Auftritt „beschämend“. Bei der ‚as‘ sieht man es eher aus Sicht des Underdogs. Vierfach-Torschütze Taty Castellanos sorgte dafür, dass Girona „eine Party und ein Volksfest“ feiern durfte.

Unter der Anzeige geht's weiter