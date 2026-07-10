Publikumsliebling Henning Matriciani hat von seinem Aus beim FC Schalke 04 über die Medien erfahren. Das berichtet der 26-Jährige im ‚Sky‘-Podcast ‚Schalker Markt‘: „Ich kann mich natürlich auch noch sehr gut daran erinnern. […] Ich weiß noch, dass ich in Paderborn war, als das rauskam. Ich hatte es nur von anderen Leuten zugeschickt bekommen.“ Sportvorstand Frank Baumann hatte die Entscheidung des Vereins, den auslaufenden Vertrag des Verteidigers nicht zu verlängern, bei der ‚WAZ‘ im März öffentlich gemacht, ohne diese dem Spieler vorher zu überbringen.

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„Ich kam gar nicht klar und dachte erst, es ist wieder mal fake, aber dann lese ich mir natürlich die Artikel durch und dachte mir ‚Boah, da sind auch Zitate drin und dann heißt das schon, dass es auch gesagt wurde.‘ Natürlich war der Schock groß. […] Es ist deren Recht, mir keinen Vertrag zu geben. Das habe ich auch verstanden. Es ging mir einfach eher um die Kommunikation, wie es abgelaufen ist.“ In der Folge habe sich Baumann jedoch in einem persönlichen Gespräch entschuldigt. Matriciani fällt seit Januar mit einem Kreuzbandriss aus und arbeitet am Comeback. Schalke unterstützt seinen Ex-Spieler bei der Reha und ermöglicht ihm auf dem Vereinsgelände ein reguläres Training.