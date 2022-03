BVB scheitert im Youth League-Viertelfinale | Bestnote für Bynoe-Gittens

Von der ersten Minute an wollte der BVB-Nachwuchs klarstellen, wer Herr im Haus ist. Angeführt vom abermals starken Jamie Bynoe-Gittens drückten die Schwarz-Gelben die Gäste aus Spanien tief in die eigene Hälfte. Als Resultat holte das englische Offensivtalent bereits in der fünften Minute einen Elfmeter heraus. Bradley Fink scheiterte aber am starken Schlussmann Alejandro Iturbe.

Die Gäste hatten den Schuss vor den Bug verstanden und kamen in der Folge besser ins Spiel. Carlos Martín setzte in der Offensive immer wieder Nadelstiche, Innenverteidiger Ibrahima Camara duellierte sich mit Fink. Kein Wunder, dass die beiden Atletí-Talente noch beim gestrigen 1:0-Erfolg der Profis in der Champions League gegen Manchester United auf der Bank gesessen waren.

Aus der tiefstehenden Defensive setzte die Madrilenen auf schnelle Umschaltsituation. Eine dieser Momente mündete nach starkem Dribbling von Sergio Diez Roldán in einem Elfmeter, den der überaus abgezockte Javier Currás souverän zum 0:1-Halbzeitstand vollstreckte.

Atlético abgeklärter

Generell machten die Rojiblancos den reiferen und abgeklärteren Eindruck, was sicher auch durch den höheren Altersdurchschnitt zu erklären ist. Ließ der BVB den Ball in der Abwehr laufen, zogen sich die Spanier mit einem tiefen 5-4-1-System in die eigene Hälfte zurück. Gegen die perfekt gestaffelte Formation fand die Dortmunder U19 nur selten ein spielerisches Mittel.

Mit der Hereinnahme von Samuel Bamba stellte BVB-Coach Mike Tullberg taktisch auf Viererkette um, fünf Minuten später kam mit Julian Rijkhoff zudem ein weiterer Mittelstürmer. Die Wirkung blieb nicht aus und die Hausherren kamen in der Folge durch Fink, Bynoe-Gittens, Rijkhoff und El-Zein zu zahlreichen Großchancen. Der Ausgleich wollte aber nicht mehr gelingen und so verabschiedete sich die U19 vor großer Kulisse in dem mit fast 20.000 Fans gefüllten Signal Iduna Park.

Torfolge

0:1 Currás (32.): Coulibaly geht im Sechzehner überhart zu Werke und grätscht El Hannouni um. Der Innenverteidiger trifft zwar den Ball aber auch viel Gegner. Currás verwandelt den vertretbaren Elfmeter souverän.

Die Noten für den BVB

Eingewechselt:

61‘ Bamba für Husseck

66‘ Rijkhoff für Gürpüz

82‘ El-Zein für Bynoe-Gittens

82‘ Cisse für Kamara