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Bundesliga

Diomande der Türöffner für El Mala?

Bislang hat es in diesem Sommer nicht gepasst für Said El Mala. Das könnte sich ändern, sofern ein anderer teurer Transfer nicht zustande kommt.

von Tobias Feldhoff - Quelle: Talksport
1 min.
Said El Mala dribbelt gegen Yan Diomande @Maxppp

Der 1. FC Köln hätte Said El Mala (19) schon ziehen lassen, letztlich zerschlug sich allerdings der Transfer zum FC Brentford. Tendenziell würde die Familie El Mala am liebsten in Deutschland bleiben, der FC Liverpool könnte unter Umständen aber durchaus eine große Verlockung darstellen.

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Dann nämlich, wenn sich der eigentliche Wunschtransfer der Reds zerschlagen sollte. ‚Talksport‘ berichtet, dass sich El Mala auf der B-Liste befindet für den Fall, dass Yan Diomande (19) von RB Leipzig in diesem Transferfenster nicht zu haben sein sollte. El Mala sei dann ebenso ein Thema wie Yankuba Minteh (21/Brighton & Hove Albion) sowie Matias Fernandez-Pardo (21/OSC Lille).

Rund 50 Millionen Euro stellt man sich am Geißbockheim für El Mala vor. Avancen von Borussia Dortmund, die ein Tauschgeschäft und eine geringere Ablöse beinhaltet hätten, wurden entsprechend abgeblockt.

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Der FC Liverpool – so viel ist sicher – könnte dieses Paket stemmen. Noch beinhaltet das Interesse von der Anfield Road aber so einige Konjunktive.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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