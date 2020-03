Nach Corona-Party: „Saftige“ Strafe für Harit

Der FC Schalke 04 bittet Amine Harit zur Kasse. Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, muss der Marokkaner eine ‚saftige Geldstrafe‘ begleichen, nachdem er vor wenigen Tagen trotz Corona-Warnung mit zehn anderen Personen eine Party in einer Bar aufgesucht hatte. Dies bestätigt nun S04-Sportvorstand Jochen Schneider.

Die Polizei hatte die in der aktuellen Situation unerlaubte Feier schließlich aufgelöst, sodass Harits Vergehen öffentlich wurde. Über die Höhe der Strafzahlung machen die Schalker keine Angaben, laut der ‚WAZ‘ kann aber von einer Summe in sechsstelliger Höhe ausgegangen werden. Darüber hinaus muss der 22-Jährige eine Spende an die vereinseigene Stiftung ‚Schalke hilft!‘ leisten.