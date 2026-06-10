Mourinho verabschiedet sich

Nachdem Benfica Lissabon bereits bestätigt hatte, dass Real Madrid die Ausstiegsklausel von José Mourinho ausgelöst hat, meldet sich The Special One nun auch selbst zu Wort. Über seine Social-Media-Kanäle lässt der portugiesische Coach verlauten: „Ich danke Präsident Rui Costa für die Gelegenheit, die mir gegeben wurde, im Dienst von Sport Lisboa e Benfica zu arbeiten. Diesen Verein zu vertreten, war eine Ehre und ein Privileg. Ebenso richte ich ein Wort der Anerkennung an alle Mitarbeiter des Benfica Campus, deren Professionalität, Engagement und Kompetenz vorbildlich waren.“

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„Den Spielern, mit denen ich das Vergnügen hatte zusammenzuarbeiten, spreche ich meinen aufrichtigen Dank aus und wünsche ihnen den größten persönlichen und beruflichen Erfolg“, führt Mourinho aus. Zum Ende drückt der 63-Jährige nochmal seine Verbundenheit zu seinen ehemaligen Schützlingen aus: „Ich nehme die Überzeugung mit, dass wir mehr als nur einen gemeinsamen Moment geschaffen haben – wir haben eine dauerhafte Verbindung aufgebaut: Mein Spieler für einen Tag, mein Spieler für immer.“