Bundesliga

Toppmöller reagiert auf Bahoya-Gerücht

von Julian Jasch
Dino Toppmöller wirft die Hände ratlos in die Luft @Maxppp

Dino Toppmöller hat nicht den Eindruck, dass Jean-Mattéo Bahoya (20) mit seiner aktuellen Situation bei Eintracht Frankfurt unzufrieden ist. „Ich habe keine große Unzufriedenheit bei ihm ausgemacht“, reagierte der Cheftrainer auf der Spieltagspressekonferenz auf einen entsprechenden ‚Sport1‘-Bericht, laut dem sich der Offensivspieler mehr Einsatzzeiten wünsche.

Bahoya war fulminant mit drei Scorerpunkten aus den ersten beiden Bundesligaspielen in die neue Saison gestartet, es folgten seitdem aber keine Torbeteiligungen mehr. Zudem musste der schnelle Franzose zuletzt häufiger mit einem Bankplatz vorliebnehmen. Unabhängig davon haben die Frankfurter dem Flügelflitzer schon jetzt ein Preisschild über 80 Millionen Euro umgehängt. Interesse an Bahoya wird unter anderem dem FC Arsenal nachgesagt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
