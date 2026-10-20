Newcastle schielt auf La Liga-Youngster

Newcastle United zeigt Interesse an einem großen Talent des FC Valencia. Laut der spanischen Zeitung ‚Marca‘ beobachteten die Magpies den Flügelspieler David Otorbi (19) beim Spiel von Valencia gegen Racing Santander (2:2), bei dem er nach 65 Minuten mit seinem ersten Treffer in der La Liga zum Ausgleich traf.

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Otorbi ist ein Eigengewächs der Blanquinegros. Erst im April dieses Jahres verlängerte der Flügelstürmer seinen Vertrag bis 2028. Besonders interessant dabei: Der Vertrag beinhaltet eine Option auf eine Verlängerung um drei Jahre, die der Verein einseitig ziehen kann. Für den FC Valencia absolvierte Otorbi bisher neun Spiele in der La Liga.