Willian über seine Zukunftspläne

Willian vom FC Chelsea liebäugelt mit einem Verbleib in Englands höchster Spielklasse. Das erklärt der 31-Jährige im Interview mit ‚ESPN‘: „Mein Wunsch ist es, in der Premier League zu bleiben, aber ich schließe nicht aus, auch in anderen Ligen zu spielen. Ich werde bis zum Ende der Saison spielen und sehen, was passiert. Ich bin aber sehr an England gewöhnt.“

Willian spielt seit 2013 für Chelsea und zählt dort zu den Leistungsträgern. Der Vertrag des Brasilianers läuft allerdings zum Saisonende aus. Laut ‚ESPN‘ fordert Willian eine Ausdehnung seines Kontrakts um drei Jahre, die Blues hingegen bieten ihm nur zwei. Mit Tottenham Hotspur und dem FC Arsenal bekunden gleich zwei Klubs aus London Interesse am Flügelflitzer.