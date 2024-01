Details zu Boey-Transfer: Gala veröffentlicht Zahlen

Der Transfer von Sacha Boey zum FC Bayern ist abgeschlossen und Galatasaray veröffentlich die dazugehörigen Details. Wie der Süper Lig-Klub mitteilt, fließen 30 Millionen Euro Ablöse umgehend auf das Konto nach Istanbul. Die Summe kann durch Bonuszahlungen noch um fünf weitere Millionen ansteigen.

Zusätzlich profitiert Gala noch an einem künftigen Transfer. Wenn Bayern Boey also weiterverkauft, werden die bis dahin noch nicht gezahlten Boni auf einen Schlag fällig. Hinzu kommen zwei Freundschaftsspiele. Die Einnahmen der Partien gehen zu 50 Prozent an Boeys Ex-Klub.