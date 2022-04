Emery spricht über abgelehntes Newcastle-Angebot

Unai Emery ließ im vergangenen November die Möglichkeit verstreichen, Trainer von Newcastle United zu werden. Wie der Coach vom FC Villarreal im Interview mit ‚The Athletic‘ sagt, habe er „viel über die Möglichkeit nachgedacht, nach England zurückzukehren, zu einem ernsthaften Projekt“ als der Anruf aus Newcastle kam. Letztlich entschied sich Emery aber für den Verbleib in Spanien.

Entscheidend für die Absage an die Magpies waren rein sportliche Gründe: „Wir sollten uns nicht zu sehr in die Politik einmischen. Mein Beruf ist der Sport“, erklärt Emery. Über andere Themen als Fußball habe er nicht mit den neuen saudi-arabischen Besitzern von Newcastle gesprochen. Eine künftige Rückkehr in die Premier League wolle der ehemalige Trainer des FC Arsenal zudem nicht ausschließen: „Ich bin jetzt besser darauf vorbereitet, eine Aufgabe in der Premier League zu übernehmen.“