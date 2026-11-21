Beinahe hätte Leon Goretzka im vergangenen Sommer seine Karriere beendet. Das verriet der 31-Jährige im ‚BBC‘-Interview: „Anfangs habe ich dazu tendiert, mehr an die Lebensqualität zu denken und nicht mehr so sehr an Fußball. Aber nach wenigen Wochen habe ich realisiert, dass es dafür zu früh ist.“ Zudem habe er nie davon geträumt, in der Premier League zu spielen. Dort ist er inzwischen bei Aston Villa voll angekommen, stand auch beim heutigen Spiel gegen den AFC Sunderland (0:0) in der Startelf.

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Könnte es für den Achter sogar zurück in die deutsche Nationalmannschaft gehen? Die Hoffnung gibt Goretzka jedenfalls noch nicht auf, er sei „total offen“ für ein Comeback – auch wenn er nicht nur positiv an den DFB denkt: „Es war ein bisschen komisch. Vor der WM habe ich jedes Spiel gemacht, und als das Turnier dann losging, habe ich kein einziges Mal angefangen. Danach hatte ich das Gefühl, jeder denkt, dass ich verantwortlich bin für das Ausscheiden. Das war natürlich sehr hart für mich“, so der Rechtsfuß. Sein Vertrag bei den Villans läuft noch bis 2028, für den DFB spielte Goretzka bislang in 73 Partien.