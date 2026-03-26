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HSV: Vasiljevic kostet Millionen-Summe

von Julian Jasch - Quelle: Bild
Das Hamburger Volksparkstadion @Maxppp

Für die anvisierte Verpflichtung von Andrej Vasiljevic (16) legt der Hamburger SV offenbar einen siebenstelligen Betrag auf den Tisch. Die ‚Bild‘ berichtet von einer Ablöse in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro plus Boni, die an den ungarischen Erstligisten MTK Budapest fließt.

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Bereits am heutigen Donnerstagvormittag zeichnete sich der Deal ab. Dem Boulevardblatt zufolge stehen lediglich Details aus, bis der begehrte Mittelstürmer einen ab dem Sommer gültigen, langfristigen Vertrag in der Hansestadt unterschreibt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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