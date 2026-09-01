DFB-Star tritt aus Nationalmannschaft zurück

Nach 86 Länderspielen ist Schluss für Antonio Rüdiger in der deutschen Nationalmannschaft. Wie die ‚Marca‘ berichtet, tritt der 33-jährige Innenverteidiger aus dem DFB-Team zurück, um sich auf seine Aufgaben bei Real Madrid zu konzentrieren. Außerdem will Rüdiger Platz für einen Neuaufbau machen.

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Schon bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko war der gebürtige Berliner nicht mehr erste Wahl, rutschte erst durch die Verletzung von Nico Schlotterbeck ins Team. Unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp wird er diesem nicht mehr angehören.

Rüdigers Bilanz für Deutschland ist bitter: Seine drei WM-Teilnahmen 2018, 2022 und 2026 verliefen für das DFB-Team katastrophal mit jeweils frühen Ausscheiden. Und auch bei den Europameisterschaften 2021 (Achtelfinale) und 2024 (Viertelfinale) war vorzeitig Schluss. Einziger Lichtblick: Beim Confed Cup-Sieg 2017 war Rüdiger unumstrittener Stammspieler.

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Update (16:44 Uhr): Rüdiger hat seinen Rücktritt inzwischen offiziell bestätigt. „Nach einiger Zeit des Nachdenkens ist für mich der Zeitpunkt gekommen, meine Karriere in der Nationalmannschaft zu beenden und den Weg für die junge Generation frei zu machen“, so Rüdiger.

Weiter schreibt Rüdiger: „Als ich 2014 das erste Mal das DFB-Trikot getragen habe, hätte ich es mir in meinen Träumen nicht ausmalen können, dass daraus am Ende 86 Länderspiele werden. Auch wenn der große Titel bei den letzten Turnieren ausblieb und wir manche schmerzhafte Niederlage hinnehmen mussten, war diese Zeit für mich ein extrem besonderes Kapitel, das mich für immer prägen wird.“