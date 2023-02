Die falschen Neuzugänge im Winter? Arsenal geht die Puste aus

Keines der vergangenen drei Pflichtspiele konnte der FC Arsenal gewinnen. Gegen den abstiegsbedrohten FC Everton setzte es sogar eine peinliche 0:1-Niederlage. Manchester City, der ärgste Konkurrent um die Premier League-Krone, ließ man auf schmale drei Punkte herankommen.

Wintertransfers verpatzt?

Schon während der phänomenalen Hinrunde des FC Arsenal wurde klar: Will man auch am Saisonende noch an der Tabellenspitze stehen, muss man den ohnehin schon an der Leistungsgrenze agierenden Kader dringend in der Breite verstärken. Eine Trumpfkarte, die vor allem City in den zurückliegenden Meisterschaftskämpfen ausspielen konnte. Bei Arsenal bestand besonders im Mittelfeld und auf dem linken Flügel Bedarf.

Nachdem aber die anvisierten Verpflichtungen von Toptalent Mykhaylo Mudryk (22) und Mittelfeld-Youngster Moisés Caicedo (21) zum einen der neuen Finanzstärke des FC Chelsea respektive der Sturheit von Brighton & Hove Albion zum Opfer fielen, mussten die Londoner auf die B-Lösungen Jorginho (31) und Leandro Trossard (28) umsteigen. Beide bringen sowohl Klasse als auch Erfahrung mit, die Körperlichkeit der beiden Wunschspieler fehlt ihnen allerdings. Mudryk kommt mit einem unglaublichen Tempo daher, während Caicedo sich als kompromissloser Arbeiter einen Namen gemacht hat.

Cheftrainer Mikel Arteta muss nun irgendwie versuchen, den Kader wie in der Hinrunde performen zu lassen. Und hochkarätige Neuzugänge hätten dabei sicher nicht geschadet, wie eine vielsagende Statistik zeigt: Unter allen Teams in Englands Oberhaus nehmen die Gunners die wenigsten Änderungen an ihrer Startelf vor. Arteta wollte sich eine Unzufriedenheit darüber nach dem jüngsten 1:1 gegen den FC Brentford aber nicht einreden lassen: „Mit den Spielern, die wir haben, versuchen wir, unsere Ressourcen zu maximieren.“

Wer soll die Tore schießen?

Topstürmer Gabriel Jesus (zwölf Torbeteiligungen) fällt seit einiger Zeit mit einer Knieverletzung aus. Die daraus entstandene Lücke wollte man aber aus den eigenen Reihen heraus schließen. Eigengewächs Eddie Nketiah (23) machte seine Sache zunächst gut, erzielte gegen Manchester United (3:2) sogar einen Doppelpack. In den vergangenen drei Partien blieb der Engländer aber ohne Torbeteiligung und agierte – wie die gesamte Gunners-Offensive – zu harmlos. Die Frage, warum man keinen zusätzlichen Mann für das Sturmzentrum geholt hat, ist also durchaus angebracht.

Ob die Punkteausbeute aus den vergangenen Spielen mit Mudryk, Caicedo und Co. im Gepäck besser aussähe, lässt sich nicht final beurteilen. Am Ende steht aber nach einem nicht gerade optimal gelaufenen Transferfenster die erste Ergebniskrise der Saison. Am Mittwoch (20:30 Uhr) wird sich zeigen, ob Arsenal dem Meisterschaftsrennen noch gewachsen ist, dann geht es zu Hause gegen die Citizens.