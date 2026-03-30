Heiß begehrt: Eichhorn-Rückkehr rückt näher

Hertha BSC darf sich Hoffnungen auf eine baldige Rückkehr von Kennet Eichhorn machen. Am heutigen Montag absolvierte der 16-Jährige erstmals wieder das Mannschaftstraining. Der Mittelfeldspieler fehlt seit mittlerweile zehn Wochen aufgrund einer Sprunggelenksverletzung.

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Das Comeback dürften auch die zahlreichen Interessenten des Teenies verfolgen, der die Alte Dame dem Vernehmen nach im Sommer verlassen könnte. Unter anderem mischt Eintracht Frankfurt im Poker um Eichhorn mit, der FC Bayern soll sich dagegen aus dem Poker zurückgezogen haben.