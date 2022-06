Kolasinac soll Marseille verlassen

Seas Kolasinac steht bei Olympique Marseille auf dem Abstellgleis. Nach Informationen unserer französischen Partnerseite Foot Mercato soll der 28-jährige Linksverteidiger den französischen Vizemeister trotz Vertrags bis 2023 in diesem Sommer wieder verlassen. Dasselbe gilt für den spanischen Rechtsverteidiger Pol Lirola (24).

Letztendlich war es gemessen am üppigen Gehalt zu wenig, was Kolasinac in der zurückliegenden Saison angeboten hat. Nur 14 Mal kam der Ex-Schalker in der Liga für OL zum Einsatz, meist handelte es sich um Einwechselungen. Insgesamt stehen 22 Saisonspiele zu Buche.