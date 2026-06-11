Klausel-Hammer: FIFA beschließt Transfer-Revolution

Am heutigen Donnerstag richten sich die Augen der Fußballwelt auf Mexiko-Stadt, wo um 21 Uhr im legendären Aztekenstadion das WM-Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika angepfiffen wird. Die Bühne hat die FIFA genutzt, um nicht weniger als eine Transfer-Revolution zu beschließen.

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Laut der ‚as‘ sieht das neue Transfer-Regelwerk der FIFA vor, dass alle Verträge, die ab dem 1. Januar 2027 geschlossen werden, verpflichtende Ausstiegsklauseln beinhalten müssen. Eine Regel, die in Spanien bereits gang und gäbe ist und ab dem kommenden Jahr unter anderem auch die deutsche Bundesliga treffen werde. Die UEFA soll dem neuen Modus Operandi bereits zugestimmt haben.

Ausstiegsklauseln werden obligatorisch

Die Exit-Optionen werden demnach obligatorisch und alle Parteien seien verpflichtet, diesen zuzustimmen. Darüber hinaus werden die Rechte der Spieler am eigenen Transfer gestärkt. So sollen die Profis an ihren Wechseln mit fünf Prozent der Transfersumme beteiligt werden.

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Eine weitere Regeländerung trifft die minderjährigen Spieler, die aktuell nur Dreijahresverträge unterschreiben können. Fortan dürfen diese Arbeitspapiere auch „unter bestimmten Bedingungen“ fünf Jahre lang gültig sein.