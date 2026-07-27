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UEFA Nations League

Nach nur 16 Tagen: Maldini schmeißt hin

von Lukas Hörster - Quelle: Gianluca Di Marzio
Paolo Maldini auf der Tribüne des Guiseppe-Meazza-Stadions @Maxppp

Paolo Maldini räumt beim italienischen Verband offenbar das Feld. Nach nur 16 Tagen im Amt tritt der Technische Direktor laut Gianluca Di Marzio zurück, da sich der Verband weigerte, den von Maldini und seinem Berater Leonardo auserwählten neuen Nationaltrainer Andrea Pirlo anzustellen.

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Pirlo hat Verbindungen nach Russland, ist Werbeträger für einen Wettanbieter dort. Das lässt sich nach Meinung von Giovanni Malago nicht mit dem Job bei der Squadra Azzurra vereinen. Der Verbandspräsident will nun offenbar Giorgio Chiellini als Maldini-Nachfolger holen. Dieser könnte dann Europameister-Trainer Roberto Mancini einstellen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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