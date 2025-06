Schalke komplettiert neues Trainerteam

Das Trainerteam des FC Schalke 04 für die kommende Spielzeit steht fest. Wie die Knappen bekanntgeben, stehen Cheftrainer Miron Muslic als Co-Trainer künftig Eddie Lattimore und Adin Osmanbasic zur Seite. Dazu stößt Volkan Ünlü als Torwarttrainer zum Team. Lattimore und Osmanbasic waren bereits mit Muslic beim FC Brügge und bei Plymouth Argyle aktiv.

Tim Hoogland wird als zusätzlicher Co-Trainer aus dem alten Team dabeibleiben, Alexander Storck fungiert künftig in der Rolle des Leiter Athletik, Sydney Sam wechselt aus dem Trainerteam auf den Posten des Leihspielerbeauftragten. Die Umstrukturierung soll dabei helfen, die Königsblauen wieder in die Erfolgsspur zu bringen. „Wir haben nach einer intensiven Saison-Analyse personelle Entscheidungen getroffen, um auch in Trainer-Team und Staff neue Impulse und Energie zu setzen“, so Direktor Profifußball Youri Mulder.