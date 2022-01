Köln: Chabot absolviert Medizincheck

Julian Chabot steht vor der Unterschrift beim 1. FC Köln. Am gestrigen Dienstagabend reiste der 23-Jährige von Sampdoria Genua per Auto in die Domstadt und brachte der ‚Bild‘ zufolge die medizinischen Untersuchungen hinter sich.

Die Details zwischen beiden Klubs sind ausgehandelt. Chabot wird bis 2023 ausgeliehen. Köln überweist für die Leihe 300.000 Euro. Im Anschluss greift abhängig von Einsätzen eine Kaufpflicht in Höhe von 2,5 Millionen Euro.