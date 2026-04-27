Medien: Rückzug im El Mala-Poker

Noch vor 20 Tagen war sich Journalist Christopher Michel sicher, dass Said El Malas Wechsel vom 1. FC Köln zu Brighton & Hove Albion quasi durch sei. Doch mittlerweile scheint sich die Situation in eine ganz andere Richtung entwickelt zu haben.

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Laut dem ‚Kölner Stadt-Anzeiger‘ haben sich die Seagulls aus dem Poker um den Angreifer nämlich verabschiedet. Brighton war sich mit El Mala und seinem älteren Bruder Malek (21) bereits einig, die offerierten 35 Millionen Euro stellten die Kölner allerdings nicht zufrieden. In der Folge habe der Premier League-Vertreter das Angebot nun zurückgezogen.

Wer schlägt zu?

Darüber hinaus berichtet die Regionalzeitung von einem Treffen zwischen Vereinsführung und Spielerseite, um über die neuen Entwicklungen zu diskutieren. Am Geißbockheim hofft man bekanntlich auf eine Ablöse von summa summarum 50 Millionen Euro. Für einen Transfer in dieser Größenordnung wolle Köln der El Mala-Familie den renommierten Berater Thies Bliemeister von der Agentur CAA Stellar zur Seite stellen.

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Fakt ist: Weiterhin gibt es für El Mala einen Markt. Unter anderem der FC Chelsea und Newcastle United bekunden Interesse am deutschen U21-Nationalspieler, zudem befindet sich der FC Bayern in Lauerstellung. Möglich ist übrigens auch, dass der Verkauf in diesem Jahr über die Bühne geht, der Senkrechtstarter aber trotzdem noch ein Jahr in der Domstadt bleibt.