Bei Real Madrid laufen die Kugelschreiber heiß, die Königlichen verkünden die nächste Vertragsverlängerung. Nach Arda Güler (21) und Aurélien Tchouaméni (26) an den beiden zurückliegenden Tagen hat heute auch Thibaut Courtois seine Zukunft dem Edelklub aus Madrid verschrieben.

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Real gibt bekannt, dass der 34-jährige Belgier ab sofort bis 2028 gebunden ist. Der ursprünglich gültige Kontrakt des Nationalspielers wäre im Sommer ausgelaufen. Courtois steht seit 2018 für die Blancos zwischen den Pfosten und hat inzwischen 348 Pflichtspiele im Real-Trikot auf dem Konto. Unter anderem gewann er mit den Madrilenen zweimal die Champions League und dreimal die spanische Meisterschaft.