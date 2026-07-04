Selten, wenn nicht so gar noch nie, wurde ein Bundestrainer vehementer gefordert als Jürgen Klopp. Auch der 59-Jährige träumt seit Jahren vom Trainerjob beim DFB und scheint jetzt seinen Wunsch erfüllt zu bekommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Da der DFB in seiner Pressemitteilung relativ offensiv offenbart hat, dass Klopp der absolute Wunschkandidat sei, befindet sich der Head of Global Soccer bei Red Bull in einer hervorragenden Verhandlungsposition. Er kommt gerne – aber nur zu seinen Bedingungen.

Wie ‚Sky‘ und ‚Bild‘ übereinstimmend berichten, darf Klopp komplett selbst über seinen Trainerstab entscheiden. So seien schon jetzt Peter Krawietz, Pepijn Lijnders und Zsolt Löw mögliche Kandidaten für die Assistenz-Posten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bayern unterstützt Klopp

Vor allem mit Krawietz hat Klopp viele Jahre zusammengearbeitet, er war schon 808 Mal als Co-Trainer unter Klopp an der Seitenlinie. Insgesamt wird Klopp laut ‚Sky‘ „viel Macht erhalten, um grundlegende Dinge zu verändern“. Wie genau das im Detail aussehen wird, ist noch offen.

Auch, ob Rudi Völler dann noch als Sportdirektor tätig ist. Der 66-Jährige erwägt aktuell seinen Rücktritt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sollte auch Rudi Völler den DFB verlassen? Ja, es braucht einen Neuanfang Nein, Völler ist zu wichtig Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Vertrauen kann Klopp bei seinen anstehenden Entscheidungen auch auf den Support des FC Bayern. Die ‚Bild‘ berichtet, dass die Verantwortlichen in München Klopp als Bundestrainer voll und ganz unterstützen würden.

Die Anzeichen verdichten sich also immer mehr, dass Klopp nicht nur der erste Bundestrainer wird, für den der DFB eine Ablöse zahlt – er wird wohl auch einer der mächtigsten aller Zeiten.