„Völlig normal“: Ricken reagiert auf Rijkhoff-Gerüchte

Lars Ricken hat Stellung zu den Gerüchten bezogen, Ajax Amsterdam wolle Stürmertalent Julian Rijkhoff (18) zurückholen. Am Rande der U19-Bundesliga-Partie von Borussia Dortmund gegen Hertha BSC (0:1) sagte der BVB-Nachwuchsdirektor gegenüber ‚Sky‘: „Dass solche Spieler durchaus auch Interesse bei Topklubs wecken, wenn sie sich so in den Fokus spielen, ist heutzutage völlig normal.“

Konkret angesprochen auf das Ajax-Gerücht bleibt Ricken gelassen: „Ich habe es gelesen. Wenn solche Verein interessiert sind, ist es erstmal eine Wertschätzung für den Spieler und für uns auch. Er genießt aber auch insbesondere bei uns eine hohe Wertschätzung und war ja auch schon bei den Profis mit dabei. Wir wollen natürlich Entwicklung immer so schnell wie möglich, aber wir müssen den Jungs auch die notwendige Zeit geben, die sie einfach brauchen.“

