Ablösefrei: Zwei Topklubs klopfen bei Gnabry an

Serge Gnabry gehört beim FC Bayern in der laufenden Saison zu den absoluten Leistungsträgern. Gutes Timing, spielt der 30-Jährige angesichts seines im Sommer auslaufenden Vertrags doch um ein neues Arbeitspapier beim Rekordmeister.

Doch Gnabrys Darbietungen bleiben nicht verborgen, zwei Topklubs strecken die Fühler aus. Wie aus dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ hervorgeht, hat sich Juventus Turin erneut nach dem Rechtsfuß erkundigt. Auch der FC Liverpool habe Gnabry „auf dem Zettel“.

Erst kürzlich sickerte durch, dass Juve Gnabry gerne unter Vertrag nehmen würde, die Spur aufgrund der hohen Gehaltsforderungen des deutschen Nationalspielers vorerst aber im Sande verlief. Zu einem ähnlichen Szenario könnte es dieses Mal wieder kommen.

„Das Gehalt schreckt sie momentan sehr ab“, heißt es im ‚Bayern Insider‘. Auch für die Reds sei Gnabrys Gehalt, das aktuell bei 17 bis 20 Millionen Euro liegt, „sehr, sehr viel Geld.“ Ohnehin ist es dem Vernehmen nach Gnabrys Priorität, in München zu verlängern. Dazu soll er auch zu Gehaltseinbußen bereit sein.