Arsenal: Fünf Verkäufe für Alvarez

Der FC Arsenal zeigte in der laufenden Spielzeit zeitweise den dominantesten Fußball Europas und kämpft noch immer um das Double aus Meisterschaft und Champions League. Trotz einer bisher sehr erfolgreichen Saison drückt der Schuh nach wie vor im Angriff. Da soll Julián Alvarez Abhilfe schaffen – doch das hat seinen Preis.

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Für die Verpflichtung des argentinischen Weltmeisters müssten die Nordlondoner tief in die Tasche greifen. Der 26-Jährige steht noch bis 2030 bei Atlético Madrid unter Vertrag, seine Ausstiegsklausel liegt bei 500 Millionen Euro. Eine solche ist in Spanien obligatorisch und nicht wirklich repräsentativ. Laut dem ‚Telegraph‘ kalkulieren die Gunners eher mit rund 100 Millionen und haben bereits einen Finanzierungsplan in der Schublade.

Quintett soll gehen

Im vergangenen Jahr gab der Premier League-Klub knapp 312 Millionen Euro für Neuzugänge aus, ohne nennenswerte Verkäufe zu tätigen. Das ist laut ‚Telegraph‘ in diesem Sommer nicht möglich, frische Einnahmen müssen her. Die möchte Arsenal über Verkäufe generieren. Gleich fünf Spieler sollen Alvarez gegenfinanzieren.

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Die englische Tageszeitung nennt konkret die beiden Eigengewächse Ethan Nwaneri (18/aktuell verliehen an Olympique Marseille) und Myles Lewis-Skelly (19), deren Verkäufe „reinen Gewinn“ bringen würden sowie Gabriel Martinelli (24), Gabriel Jesus (29) und Ben White (28), die allesamt zu entbehren sind. Jesus ist zudem neben Kai Havertz (26) und Victor Gyökeres (27) nur noch ein weiterer Kandidat für die Sturmmitte.

Alvarez offen, Simeone entspannt

Neben Arsenal ist vor allem der FC Barcelona an Alvarez interessiert, auch der FC Chelsea, der FC Liverpool und Paris St. Germain haben den abschlussstarken Angreifer im Visier. Dieser scheint generell gesprächsbereit, antwortete im März auf die Frage, ob er auch in der kommenden Saison für die Rojiblancos spielen werde: „Vielleicht ja, vielleicht nein. Man weiß es nie.“

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Atlético-Trainer Diego Simeone lassen die Berichte über seinen Topscorer (19 Tore, neun Vorlagen) kalt, wie er auf der gestrigen Pressekonferenz vor dem Champions League-Halbfinalduell – ausgerechnet mit Arsenal (21 Uhr) – klarmachte.

„Ich weiß nicht, was in Julián Alvarez’ Kopf vorgeht. Er ist ein außergewöhnlicher Spieler. Es gibt Interesse von Arsenal, Barcelona, Paris St. Germain und anderen Teams. Das ist normal, aber es gibt keinen Grund zur Sorge“, so Simeone.