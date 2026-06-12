Vom FC Bayern: Elversberg sichert sich Krattenmacher

Nach zwei erfolgreichen Leihen in die 2. Bundesliga erfüllt sich Maurice Krattenmacher seinen Traum vom Oberhaus. Wie die SV Elversberg offiziell mitteilt, wechselt der 20-Jährige vom FC Bayern München zum Erstligaaufsteiger an die Kaiserlinde. Der Youngster unterschreibt einen Vertrag bis 2030. Dem Vernehmen nach avanciert Krattenmacher zum Saarländer Rekordeinkauf – diesen Status hatte zuletzt Lukasz Poreba (26) inne, der für 1,6 Millionen Euro vom Hamburger SV geholt wurde.

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„Mit Maurice verpflichten wir einen sehr talentierten Spieler, der seine Fähigkeiten bereits eindrücklich in der 2. Bundesliga unter Beweis gestellt hat. Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Dynamik, seinem Gefühl für Räume und seinem variantenreichen Dribbling sehr gut in unser Anforderungsprofil am Flügel passt und das höhere Niveau in der Bundesliga sehr schnell adaptieren wird“, sagt SVE-Sportdirektor Christian Weber.

Krattenmacher ergänzt: „Die Bundesliga war immer ein großes Ziel von mir, auf das ich hingearbeitet habe. Dass ich diesen Schritt jetzt bei einem spannenden und super geführten Verein wie der SV Elversberg gehen darf, erfüllt mich mit Stolz. Gleichzeitig sehe ich es als Ansporn: Ich möchte diese Chance nutzen, mich auf diesem Niveau zu beweisen, meinen Teil zum Erfolg der Mannschaft beizutragen und mir eine wichtige Rolle im Team zu erarbeiten. Ich komme mit großer Vorfreude und werde jeden Tag hundert Prozent geben.“

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Herzlich willkommen an der Kaiserlinde! 😄⚫️⚪️



Maurice Krattenmacher wechselt vom FC Bayern München zur SVE und hat im Saarland einen Vertrag über vier Jahre unterzeichnet! ✍️ Wir freuen uns sehr, dass du da bist - auf eine schöne und erfolgreiche Zeit! 🤝#DieElv #UnsereElv pic.twitter.com/kMS8myhzrg — SV 07 ELVERSBERG (@SV07Elversberg) June 12, 2026

Krattenmacher verbrachte die abgelaufene Saison leihweise bei Hertha BSC und absolvierte 23 Pflichtspiele (drei Scorerpunkte). Ein Jahr zuvor machte der offensive Mittelfeldspieler bei seiner Leihe zum SSV Ulm von sich reden, sammelte in 32 Ligaspielen elf Scorerpunkte.

Trotz der starken Empfehlungen gelang ihm der erhoffte Durchbruch beim FC Bayern nicht. Stattdessen geht es zukünftig für den gebürtigen Münchner im Saarland um den Klassenerhalt. In Elversberg soll der Techniker eine zentrale Rolle im Mittelfeld einnehmen.