Die Situation um Angelo Stiller beim VfB Stuttgart ist offenbar festgefahren. Laut ‚Sky‘ gibt es aktuell keine Anzeichen für eine Verlängerung des Mittelfeldspielers bei den Schwaben. In den Gesprächen über einen längeren Verbleib hat man zuletzt keine größeren Fortschritte erzielt. Stand jetzt ist der 25-Jährige noch bis 2028 an den Bundesligisten gebunden.

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Dem Bericht zufolge geht die Tendenz aktuell dahin, dass Stiller den VfB verlassen wird. Eine endgültige Entscheidung sei aber noch nicht getroffen. Das könnte auch mit den potenziellen Interessenten zu tun haben, konkrete Verhandlungen der Spielerseite mit anderen Klubs finden derzeit noch nicht statt.