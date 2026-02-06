Bericht: Bayern denkt an Bisseck
Auf der Innenverteidiger-Position kündigt sich beim FC Bayern mit Blick auf den Sommer die ein oder andere Veränderung an. Yann Bisseck gehört anscheinend zu den Namen, die ins Münchner Blickfeld geraten sind.
Verlängert Dayot Upamecano (27) seinen auslaufenden Bayern-Vertrag oder nicht? Trotz einer Einigung lässt die Vollzugsmeldung weiter auf sich warten. Außerdem gehört Min-jae Kim (29) erneut zu den potenziellen Abgangskandidaten. An der Säbener Straße schaut man sich provisorisch bereits nach Alternativen um.
In Luka Vuskovic (18/von Tottenham Hotspur an den HSV verliehen), Tylel Tati (18/FC Nantes), Tiago Gabriel (21/US Lecce) und Emmanuel Mbemba (17/PSG) wurden bereits vier vielversprechende Kandidaten mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht. Damit nicht genug: ‚Sport1‘ zufolge führt wohl auch eine Spur zu Ex-Kölner Yann Bisseck (21).
Dem Bericht zufolge ist der Innenverteidiger, der sich bei Inter Mailand zuletzt zum Stammspieler mauserte, ins Visier von FCB-Sportvorstand Max Eberl und Co. geraten. Eine Kontaktaufnahme zur Auslotung einer möglichen Zusammenarbeit sei aber noch nicht erfolgt.
In Italien läuft Bissecks aktuelles Vertragswerk noch bis 2029. Entsprechend kostspielig könnte eine Verpflichtung werden, zumal seine Leistungskurve zuletzt deutlich nach oben zeigte. Damit dürfte er nicht nur die Bayern, sondern mit Blick auf die WM auch Bundestrainer Julian Nagelsmann auf den Plan gerufen haben, der den 1,96-Schrank vor knapp einem Jahr erstmals für die DFB-Mannschaft nominiert hatte.
