Vor BVB-Duell: Bayern bangt um Trio

Die Personalsorgen des FC Bayern vor dem anstehenden Topspiel gegen Borussia Dortmund am Samstag (18:30 Uhr) werden größer. Laut ‚tz‘ mussten Hiroki Ito (26) und Min-jae Kim (29) das Mannschaftstraining am heutigen Donnerstag angeschlagen abbrechen. Linksverteidiger Ito klage über muskuläre Probleme, Innenverteidiger Kim über Schmerzen im Knie.

Damit steht ein Einsatz des Duos in Dortmund auf der Kippe. Auch Manuel Neuer (39) ist für das BVB-Duell fraglich, der Torhüter musste am heutigen Donnerstag einen Rückschlag hinnehmen. Die Tendenz geht aktuell dahin, dass Jonas Urbig (22) zwischen den Pfosten stehen wird.