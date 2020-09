Koch: Auch Hertha war interessiert

Robin Koch befand sich vor seinem Wechsel vom SC Freiburg zu Leeds United auch auf der Wunschliste anderer Bundesligisten. Besonders konkret waren dabei die Gespräche mit Hertha BSC, wie der 23-jährige Innenverteidiger in einem Interview mit der ‚Sport Bild‘ bestätigt: „Es gab einen intensiven Austausch, ich habe mich auch einmal mit Bruno Labbadia getroffen. Grundsätzlich gab es Optionen, in der Bundesliga zu bleiben. Ich habe mich in den letzten Monaten mit einigen anderen Vereinen auseinandergesetzt.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Am Ende entschied sich der deutsche Nationalspieler aber für den Sprung in die Premier League zu Aufsteiger Leeds United. Diesen Entschluss habe er „sehr bewusst und aus voller Überzeugung getroffen“. Freiburg durfte sich über 13 Millionen Euro Ablöse freuen.