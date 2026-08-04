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Bundesliga

Bundesliga-Anfragen für Führich

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
Chris Führich beim Testspiel @Maxppp

Der VfB Stuttgart kann auch in der kommenden Saison auf Chris Führich setzen. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat der Flügelflitzer alle Anfragen anderer Klubs abgeblockt, der Fokus gelte nur den Schwaben. Neben Klubs aus der Premier League hätten auch Bundesligisten beim 28-Jährigen angeklopft.

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Der VfB muss noch Einnahmen generieren, das soll allerdings mit Verkäufen von anderen Spielern erfolgen. Führich steht in Bad Cannstatt noch bis 2028 unter Vertrag. Eine Nominierung für die Weltmeisterschaft hatte der Rechtsfuß trotz einer starken Rückrunde knapp verpasst.

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