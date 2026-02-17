Osimhen tritt gegen Neapel nach

Victor Osimhen erhebt schwere Vorwürfe gegen die SSC Neapel. „Jeder kann einen Elfmeter verfehlen, jeder kann dafür verspottet werden. Neapel hat es nur bei mir gemacht, unter anderem mit Anspielungen eines bestimmten Typs. Ich war Opfer rassistischer Beleidigungen und habe meine Entscheidung getroffen: Ich wollte gehen. Ich löschte die Fotos mit dem Napoli-Trikot von meinem Instagram, und sie nutzten die Gelegenheit, mich gegen die Fans aufzubringen“, betont der Stürmer gegenüber der ‚Gazzetta dello Sport‘. Eine Entschuldigung habe er nie erhalten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hintergrund ist ein Video, das die Neapolitaner, als Osimhen noch für den italienischen Meister spielte, nach einem verschossenen Elfmeter des Nigerianers auf dem vereinseigenen TikTok-Kanal posteten. Dort wurde der 27-Jährige verspottet und mit einer Kokosnuss verglichen. In der Folge beschloss Osimhen, Neapel zu verlassen. Inzwischen läuft er für Galatasaray in der Türkei auf.