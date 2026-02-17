Menü Suche
Kommentar
Serie A

Osimhen tritt gegen Neapel nach

von Luca Hansen - Quelle: Gazzetta dello Sport
1 min.
Victor Osimhen trägt Maske @Maxppp

Victor Osimhen erhebt schwere Vorwürfe gegen die SSC Neapel. „Jeder kann einen Elfmeter verfehlen, jeder kann dafür verspottet werden. Neapel hat es nur bei mir gemacht, unter anderem mit Anspielungen eines bestimmten Typs. Ich war Opfer rassistischer Beleidigungen und habe meine Entscheidung getroffen: Ich wollte gehen. Ich löschte die Fotos mit dem Napoli-Trikot von meinem Instagram, und sie nutzten die Gelegenheit, mich gegen die Fans aufzubringen“, betont der Stürmer gegenüber der ‚Gazzetta dello Sport‘. Eine Entschuldigung habe er nie erhalten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hintergrund ist ein Video, das die Neapolitaner, als Osimhen noch für den italienischen Meister spielte, nach einem verschossenen Elfmeter des Nigerianers auf dem vereinseigenen TikTok-Kanal posteten. Dort wurde der 27-Jährige verspottet und mit einer Kokosnuss verglichen. In der Folge beschloss Osimhen, Neapel zu verlassen. Inzwischen läuft er für Galatasaray in der Türkei auf.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Süper Lig
Neapel
Galatasaray
Victor Osimhen

Weitere Infos

Serie A Serie A
Süper Lig Süper Lig
Neapel Logo SSC Neapel
Galatasaray Logo Galatasaray Istanbul
Victor Osimhen Victor Osimhen
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert