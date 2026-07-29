Sano-Verkauf: Mainz öffnet die Tür

Lässt der FSV Mainz 05 seinen Goldesel Kaishu Sano (25) in diesem Sommer ziehen? „Wir müssen Kaishu nicht verkaufen, können es uns leisten, ihn zu behalten. Wenn er bleibt, gibt’s in der Mannschaft, im Verein und drumherum viele glückliche Menschen“, so Sportvorstand Christian Heidel, der jedoch auch betont: „Es ist aber wie immer bei Mainz 05. Sollte da ein Angebot kommen, bei dem wir Schnappatmung bekommen, müssen wir darüber nachdenken.“

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Für den begehrten Sano waren zuletzt bis zu 60 Millionen Euro Ablöse im Gespräch. Bei mehreren namhaften Klubs hat sich der defensive Mittelfeldakteur auf den Zettel gespielt, unter anderem beim FC Liverpool. Aber auch mit dem FC Arsenal, Tottenham Hotspur, Newcastle United und dem AC Mailand wird der japanische Nationalspieler in Verbindung gebracht.